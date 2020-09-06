丁噹之前在《乘風破浪的姐姐》表現亮眼，日前受邀返場與其他7位姐姐表演鼓秀，重返錄影棚，丁噹回想起和隊友們努力奮鬥和生活點滴，她說：「這次再回去見到大家心情很激動，時間過好快，歷經一起奮鬥的日子，心裡難免有些失落，像畢業典禮那種感覺。」

她在排練室與姐姐們熱情擁抱打招呼聊近況後，就全身心投入到鼓秀排練中。不到3分鐘的表演，丁噹下足了苦工，每天在房間練習，她說：「第一天練習時是用小鼓棒打，但正式鼓很大，要用很大的力量，所以打到最後手臂很痛，晚上睡覺手臂貼滿痠痛貼布。」

首次接觸打鼓，丁噹被鼓皮的反作用力震到手臂僵硬發抖，依然不斷地練習，全力以赴呈現最好的舞台。已經預習部分功課的她，對節奏型和律動有著專業把握度，沒過多少時間就吃下整套動作，還當起了「小老師」為其他姐姐們示範。

丁噹返場《乘風破浪的姐姐》表演擊鼓秀。（相信音樂提供）

《乘風破浪的姐姐》一路走來，風起雲湧！丁噹回望歷程也有不少心得感悟。在面對大大小小的演出舞台，曾經耍指揮刀唱歌、邊滑冰邊唱歌、，除了一以貫之的「敢」，丁噹也坦言此次經歷讓她有所學習有所成長，更透過這個節目讓自己信心加滿「無懼風浪」，自信綻放。

接下來丁噹不僅將在更多音樂綜藝的舞台上與大家見面，也將再度以「阿美」身份回歸，《搭錯車》2021旗艦版將於2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院；2021年2月26、27、28日台北國家戲劇院，《搭錯車》門票已 ibon售票系統門市和網路開賣。

丁噹日前返場《乘風破浪的姐姐》表演。（相信音樂提供）

丁噹日前返場《乘風破浪的姐姐》表演。（相信音樂提供）

(中時 )