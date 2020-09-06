周興哲6日在高雄巨蛋舉辦第2場「你，好不好巡迴演唱會 DELUXE」，邀來同屬索尼音樂的A-Lin擔任嘉賓，兩人第3度同台合作，默契熱唱〈幸福太短〉，粉絲熱情尖叫，A-Lin提到自己是高雄在地人，突然拱從小在美國讀書的周興哲挑戰唱台語歌，周興哲自認台語不太流利，接著熱唱台語經典〈酒後的心聲〉，氣氛嗨翻。

不過A-Lin開玩笑說：「Alicia Keys是我美國的表姐。」並飆唱Alicia Keys〈If I Ain’t Got You〉更即興融入〈酒後的心聲〉，引起掌聲，2人更加碼飆唱惠妮休士頓〈I Have Nothing〉，A-Lin首唱未曝光的新歌〈抱歉我不抱歉〉，周興哲很感謝她特地南下力挺。

周興哲在台上，看到A-Lin直誇很漂亮，A-Lin開心說：「很榮幸、開心你來邀請我，你是時代潮流的人，我也要跟著潮流一下。」但她卻抱怨：「你是疫情後第一個開唱，我就在想說你什麼時候才要邀我。」周興哲笑說：「今天是我今年最後一場，姊就是壓軸。」A-Lin打趣：「好，那我帶來8首歌曲！」

此外，周興哲開場唱跳〈Nobody But Me〉揭開序幕，開心向粉絲打招呼，透露昨日演唱會是今年的最後一場，讓粉絲不捨，他興奮表示一定會把全部的能量釋放出來，嗨喊：「你們帶著口罩也要尖叫。」對此，他的經紀人在後台解釋周興哲16個月舉辦共9場海內外的萬人演唱會，但近來受到疫情影響，這次海外巡演計畫延至明年，他將開始上戲劇、表演課程，預告明年拍攝2部電影。

(中時 )