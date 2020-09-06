美國總統川普，遭《大西洋》月刊和多家媒體引述官員爆料，稱他2018年訪問法國期間，因怕天雨弄亂頭髮，不肯前往憑弔一次世界大戰陣亡美軍，甚至私下稱那些為國捐軀的官兵「魯蛇」「蠢蛋」。報導出爐掀起軒然大波，川普否認自己說過這些話，痛罵假新聞，退伍軍人團體、共和黨議員在內的國會議員罵翻天。
但在這場可能影響選情的風暴尚未平息前，川普5日還是前往鄰近華府、位於維吉尼亞州的自家高爾夫球場「川普國家高爾夫球俱樂部」打小白球，據統計，這是他上任後，第295次到自己的球場打球。
川普一離開白宮，抗議人士如影隨形，球場入口附近有人舉著「票選小丑，開馬戲團」標語，還有退伍老兵子弟舉著「我爸是我的英雄」「騙子，魯蛇，小孬孬」標語。當然，還是有川普鐵粉來助陣，揮舞他的連任競選旗幟。
川普在4年前競選期間，過去多次攻擊前總統歐巴馬愛打小白球，並稱如果他當總統，一定會忙於國事而沒空打高爾夫。但數字會說話，川普第一個任期未滿，他去打高爾夫球的次數，已經遠遠超過歐巴馬。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。