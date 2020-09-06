美國總統川普，遭《大西洋》月刊和多家媒體引述官員爆料，稱他2018年訪問法國期間，因怕天雨弄亂頭髮，不肯前往憑弔一次世界大戰陣亡美軍，甚至私下稱那些為國捐軀的官兵「魯蛇」「蠢蛋」。報導出爐掀起軒然大波，川普否認自己說過這些話，痛罵假新聞，退伍軍人團體、共和黨議員在內的國會議員罵翻天。

但在這場可能影響選情的風暴尚未平息前，川普5日還是前往鄰近華府、位於維吉尼亞州的自家高爾夫球場「川普國家高爾夫球俱樂部」打小白球，據統計，這是他上任後，第295次到自己的球場打球。

川普粉絲和拜登支持者，在川普高爾夫球場外分庭抗禮。(路透)

川普一離開白宮，抗議人士如影隨形，球場入口附近有人舉著「票選小丑，開馬戲團」標語，還有退伍老兵子弟舉著「我爸是我的英雄」「騙子，魯蛇，小孬孬」標語。當然，還是有川普鐵粉來助陣，揮舞他的連任競選旗幟。

川普在4年前競選期間，過去多次攻擊前總統歐巴馬愛打小白球，並稱如果他當總統，一定會忙於國事而沒空打高爾夫。但數字會說話，川普第一個任期未滿，他去打高爾夫球的次數，已經遠遠超過歐巴馬。

(中時 )