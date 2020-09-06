直播主連千毅去年引爆直播主之亂，7月30日以450萬交保，曾對媒體喊話「半個月後復出」，粉絲也非常期待，律師卻澄清是口誤；但他陸續透過臉書直播平台「蘭庭國際」，曝光自己近況，6日再次發布「回歸新片」，分享自己消失這一年，「明白了什麼」，言談中似乎預告即將「越爬越高」。

#現主時 #連千毅 消失的這ㄧ年來，明白了什麼？ 各位好朋友，好久不見... 祝各位 ：財源廣進，日進斗金！ 由連千毅發佈於 2020年9月5日 星期六

最新影片中，連千毅穿著與之前直播一樣的西裝，只是身材消瘦許多，他坐在沙發上，侃侃而談這些日子的心得，不同的是，連千毅已經沒有當年「強大氣勢」，反而現在散發出來的氣質，讓人感覺相當和善；他也澄清過往形象，表示先前直播看起來強勢，但私底下卻完全不同，「做生意如果不強勢，你做不到生意，這叫狼性」。

而被羈押的這一年，連千毅說體會到許多事，「第一個韜光養晦、第二個陶冶心性，再來磨練你的心境，讓心境更寬廣、想法昇華，這未嘗不是一件好事」，更直言進去關真的是在「進修」，「因為進去的人出來，只會越爬越高，他的思維、心境、態度跟高度都會有所不同，出來的境界自然也會有所不同，這也不是人人都有的機會」。

連千毅也在影片中預告「會越爬越高」，似乎在為復出做準備，讓一票死忠粉絲非常期待，「期待重新出發」、「恭喜強勢回歸」、「感覺的到野心勃勃」、「私底下的千毅是很和藹可親，平易近人」、「改變很多」。

(中時新聞網)