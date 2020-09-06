國民黨祕書長李乾龍上午在全代會黨務報告，說明國民黨兩岸論述「堅決反對台灣獨立與中共的一個兩制」，主張「兩岸交往與台美合作同步並行」，以維護台海和平；並強調，國民黨不怕窮、苦、輸，怕的是勾心鬥角、爭權奪利、私心自用，若黨內再不團結，國民黨將永無翻身機會。不過中評委何溢誠評論國民黨兩岸論述「夢想很豐滿，現實很骨感」。

李乾龍在黨務報告時在「兩岸論述」指出，國民黨「堅決反對台灣獨立與中共的一個兩制」，堅定捍衛中華民國主權國家地位；主張「兩岸交往與台美合作同步並行」，以維護台海和平；儘早完成「兩岸協議監督條例」立法，以推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議；及呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。

曾任國民黨大陸部副主任、青年部副主任的中評委、台灣青年聯合會理事長何溢誠說，李祕書長說的真好，一套連一套，但是夢想很豐滿，現實很骨感。國民黨「堅決反對臺灣獨立與中共的一國兩制」。那還能要些什麼？不獨、不統！成為美國的屬地？第51州？現狀維持不了之後，何去何從？明確方向和終極目標在哪裡？

他說，堅定捍衛中華民國主權國家地位，聽起來並沒有比蔡英文的「中華民國臺灣」更令臺灣人民有感，引起不了新生代與本土派的共鳴。主張「兩岸交往與台美合作同步並行」，在中美全面對抗的衝突局勢下，兩大之間難為小，魚與熊掌兼得，談何容易？這需要大智慧與大能耐，往往主觀期待與客觀條件有著巨大的落差。

何溢誠說，至於儘早完成「兩岸協定監督條例」立法，以推動兩岸經濟合作架構協定（ECFA）下的服務貿易協定與貨物貿易協定。國民黨當年執政、國會過半都做不到了，現在說了根本不算也沒人搭理，還要等猴年馬月國民黨重拾政權、立委過半才會有戲？何況還要想方設法，消弭說服「抗中保台」的強大民意，抑且適得其反，又搞出個什麼喇叭花運動，而ECFA會不會在9月過後突然就被暫時中止了，也還是未定之數。

他說，要呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流，國民黨團可有本事衝鋒陷陣大幅修正《國安五法》和《反滲透法》，讓臺灣人民在綠色恐怖籠罩下宛如戒嚴再現的政治氛圍，能夠一掃陰霾有免於恐懼的自由，否則就只是嘴上功德。

何溢誠強調，正本溯源，國民黨應先講好自己與大陸和共產黨的故事，梳理清楚中華民國與中國以及中華人民共和國的關係，在兩岸關係與大陸政策方面先下操作型定義，拿出具體作為幫台商、台生、陸配，排憂解難，處理能夠說到做到的部分，才能一點一滴爭取臺灣人民的認可與認同。

(中時 )