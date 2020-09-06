俗話說「有夢最美」，而每個人心中一定都有一個發財夢！星座運勢專家艾菲爾昨(5)日就在臉書專頁上表示，想招財開運的朋友可以從日常生活中著手，可以快速幫助自己提升財運。老師也詳列7點，「簡單的日常聚財方法」，特別是廁所中的水龍頭，若是出現漏水情形，一定要趕緊修復，不然等同於漏財！

1.廁所聚財

家中的廁所是聚集污穢的地方，但也是轉換氣場的地方，每天都會在這將身體一天的髒污與壞運氣洗滌，順便沉澱心靈、放鬆心情的地方。若是水龍頭漏水一定要修好，不然就等同漏財！且一定要保持乾淨、通風，地上有水漬一定要擦拭乾淨。

2.錢包聚財

老師提醒，錢包一定要保持整潔不可馬虎。發票、收據定時整理，不要全部塞在錢包裡。鈔票方向對齊，面額由大到小整齊排序，折角攤平，不要放得亂七八糟，打開錢包還會掉出錢來。正所謂你不理財，財不理你。

3.化妝聚財

這是指女生的化妝包、梳妝台，一定要保持整潔，對女性來說『化妝』就是你的門面，所以想要招來好的人緣、貴人幫助一定要將自己打扮得很體面，這樣財運也會跟著提升不少。

4.櫥櫃聚財

家中的收納櫃、衣櫃，都要定期整理，沒有用到的東西就丟掉，不要到處堆積，將廚櫃堆得滿滿的，這樣就沒空間讓你聚財氣，加上一堆沒有用的東西，只會為你招來陳年灰塵與穢氣。

5.廚房聚財

廚房中的鍋碗瓢盆就等同於你接財富的容器，如果出現破損、裂痕、缺角，那就代表了破財、漏財的運勢。因此平常使用的時候可以多注意一下，有看到破損就盡快更換。

6.玄關聚財

家中的玄關與陽台就是幫助聚財、聚氣的好地方，一定要保持整潔、明亮，可以在玄關處點一盞長明燈，一天24小時都需亮著；陽台處可擺放顏色鮮豔的花卉丶或常綠植物丶葉片較大的觀賞性植物等，如棕竹丶萬年青丶金錢樹丶橡膠樹丶仙人掌等；花卉則可種植杜鵑花丶鬱金香丶茶花丶繡球花丶蘭花等，能幫助招財、聚氣。

7.開窗聚財

家中有窗戶的地方切記不要用厚重的遮光簾擋住陽光，這就等於把家運擋住。暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量丶就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，長年不開的厚重窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

輕鬆辦到！簡單７招【聚財】方法 相信每個人都想要招財開運，其實首先必須從我們的日常生活中著手，這樣才能快速的幫助自己提升財運！現在艾菲爾老師要告訴你簡單的日常聚財方法，讓你提升好財運。趕緊一起來看看是哪幾招，記得提醒朋友，讓他們也能試著做做... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年9月4日 星期五

(中時新聞網)