國民黨今天舉行全國黨代表大會，為展現「傳承」、「團結」氣勢，黨務高層近日一再親邀歷任黨主席、14位執政縣市長與會。先前主持北漂青年座談會後爆紅的正妹李明璇耶有出席，她表示，「我挺中華民國，我們的國家」，並解釋她支持國民黨的原因，是因為不喜歡某些人吃中華民國豆腐又雙標。

李明璇在臉書上表示，今天是KMT第20屆第四次的全國代表大會，在她這任黨代表的四年裡，都是全勤、並且有始有終，雖然歷經總統大選敗選、罷韓、以及高雄市長補選失利，有令人失望的部分，但仍然有令人值得寄望的地方，因為國民黨的核心價值就是中華民國，「我挺中華民國，我們的國家🇹🇼」。

李明璇指出，「每次的全代會，我最期待大家一起唱國歌、高舉國旗，這是對我們國家『最基本的認同』，卻是在民進黨看不到的！」是國民黨堅守立場，讓世界正視中華民國及這面國旗依舊存在，今年也透過韓市長讓她看見，原來還有552萬多人沒有忘記青天白日滿地紅。

中午時有幾位年輕人來找李明璇合照，並為她打氣，這讓李明璇想起，曾經也有人對她開玩笑說，民進黨比較重用年輕人，妳怎麼還願意支持國民黨？對此，李明璇則說，「因為我不喜歡老是用『抗中保台』欺騙選票、又吃中華民國豆腐的雙標政黨，就這麼簡單。」

網友們也留言回應，「我們青年來相挺」、「是的！中華民國才是我們的國家，一定挺」、「明璇，真的很欣賞你，優秀的青年才俊」。

(中時新聞網)