民進黨發言人顏若芳今天針對國民黨宣布發起「食安公投」，認為是黨主席江啟臣的政治操作。國民黨政策會專員呂謦煒反駁顏若芳提出種種似是而非的說法，想抹黑國民黨在食安上的努力。我覺得有幾點，是應該要釐清來以正視聽。

呂謦煒說，國民黨執政時期，固然開放了含瘦肉精的牛肉進口，但是國人食用牛肉的比率並不頻繁，安全疑慮較少。反觀國人平時嗜吃豬肉，若民進黨如此倉促宣布瘦肉精豬肉可以進口台灣，又跟「口罩國家隊」出包一樣無法嚴格管制原產地與其標示，則民眾無意間就有能攝取到他不想攝取的瘦肉精，從而對人民健康造成風險。

此外，目前對瘦肉精是否有人體風險，並沒有比較可信的科學證據。然而，基於風險控管與人民健康的理由，我們應該認為「沒有科學證據證明對人體有害，就當作無害」，還是「沒有科學證據證明對人體無害，就當作可能有害」？這就跟疫苗的道理一樣，為了人民的健康，既然民進黨拿不出科學證據與科學檢驗，證明瘦肉精對人體無害，那麼反對瘦肉精豬肉，只是剛好而已。

呂謦煒說，民進黨要進口瘦肉精豬肉，儘管大部分與CODEX標準相同，但還是讓腎臟的容許量比CODEX更嚴苛，許多綠媒也大篇幅報導。陳時中說，因為台灣坐月子習慣，所以調整容許量，但這樣一來所謂「國際標準」之說，不就不攻自破了嗎？因為台灣人吃豬肉的量更多，不可能跟外國等量齊觀，所以當時才設下「牛豬分離」的底線。依照台灣人吃豬肉的習慣，禁止瘦肉精豬肉、內臟及其製品輸入台灣，才是保護台灣人民健康的最佳方式。何況，CODEX的標準，超過160國不遵循 (禁止瘦肉精)，它並沒有成為一個全球認同的科學標準。

他說，民進黨將國民黨維護人民健康與食品安全的公投，說成是政治操作，其實正是戴上了政治操作的眼鏡，把別人都想成民進黨的水準。國軍不吃瘦肉精，學生不吃瘦肉精，台灣的豬也不吃瘦肉精，結果卻開放境外吃瘦肉精的豬進來給一般台灣人吃，像話嗎？我們只是單純反對這麼荒謬的事情。

呂謦煒強調，顏若芳說「國民黨反對瘦肉精豬肉進口，是反對台美貿易自由化」，這是不是不打自招，承認蔡政府推動瘦肉精豬肉進口台灣，是為了台美貿易自由化？這是不是承認蔡政府拿台灣人的健康當籌碼跟美國人做交換？總統蔡英文之前還說台灣人的健康絕不能交換，「絕對沒有交換說」，不知道顏若芳或民進黨怎麼看？

(中時 )