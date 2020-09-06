胡歌近照曝光依舊帥氣十足。(圖／翻攝自微博)

大陸男神胡歌許久未有新作品，日前接下王家衛執導的首部電視劇作品《繁花》，並為新戲努力減肥中，近日，有空姐在值勤時遇到了他，還曝光合照，胡歌近況讓人驚呼不已，也讓網友直喊超羨慕。

這名空姐興奮在微博發文「今天也太開心了吧，見到男神啦！」並曝光和胡歌的合照，只見他雖打扮休閒還戴著墨鏡，但難掩巨星風範，雙手插口袋顯得帥氣十足，臉似乎也瘦了不少，好狀態令網友驚呼連連。

而胡歌近照曝光後，也登上微博熱搜，許多網友驚呼「老胡真的越活越年輕」、「這狀態太絕了」、「不愧是我喜歡15年的初心，帥爆了」，也有不少人羨慕幸運的空姐，「我也想偶遇」，並希望胡歌快出來營業，多分享自己近況。

王家衛執導的首部電視劇作品《繁花》，因採用大量上海方言，因此胡歌剛好符合會說上海話條件，並為了角色的需要，被要求減重8至10公斤，這讓平常很愛吃美食的胡歌，只能努力做運動和節食。

(中時新聞網)