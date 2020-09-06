國民黨今天順利完成全代會，雖有深藍系統集結提出「護憲保台決議文」，一度令黨中央拉警報，但整天下來，並沒有砲聲隆隆或路線衝撞的激情場面，執掌黨務才半年的江啟臣算是暫時穩住局面，還宣布將提出「願景台灣2030」國政計畫，展現企圖心。但仍陷多面作戰的國民黨，要進入「江啟臣時代」尚言之過早；目前江主席身處外有狼內有虎，明年5月黨魁改選才是真正驗收成績的時刻。

今年3月，國民黨總統、立委雙輸，氣勢跌落谷底之際，江啟臣以7成得票率，成為國民黨最年輕的黨主席，反射出黨內渴望青壯化、改革化。儘管接著6月罷韓、8月高雄市長補選接連失利，但兩場選戰其實是年初總統大選慘敗的延長賽，黨中央布局、操盤有可檢討之處，但黨內普遍認為兩場敗選，對江算是非戰之罪。

對江啟臣而言，今天的全代會，恰是他接任黨魁滿半年，也是他繳交的第一份黨務改革成績單。因此全代會能否順利完成，攸關他接下來領導黨中央能否順利，甚至會不會跛腳的重要指標，黨中央為此早早展開佈局，拆解引信。

因此，今天改委會提出等四大方案、「一章四法」修法都在全代會順利通過，但能夠輕騎過關的原因，除了江啟臣透過各縣市下鄉座談、民調數字作為支撐基礎，且將易引爆爭議的議題先迴避或讓步，前者如擱置黨代表人數縮減，後者則是兩岸論述重舉九二共識，更重要的是，在國民黨孱弱之際，具實力或有意挑戰黨魁者根本不願此時吹響號角，背負罵名。

事實上，全代會結束，江啟臣算是利空出盡，但真正考驗也正要開始。面對民進黨獨霸專橫，如惡狼死咬國民黨咽喉，黨魁要帶領全黨在各種議題強力抗爭、扮演稱職在野黨，還得處理黨庫到8月底已米缸見底、修憲見解大不同等難題，何況明年主席選舉牽動2022、2024選戰布局，黨內仍有人虎視耽耽，一道道難關已擺在江啟臣的黨中央眼前，能否過關得分，就看明年5月揭曉。

(中時 )