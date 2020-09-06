羅嫌、陳嫌送傷者至台中榮總醫院車輛。（林心柔攝）

詐團黃嫌等5人，從台中金錢豹酒店押人到南投縣水里鄉空屋，將人打至1死1傷，黃男供稱投資50萬元做生意；警方調查發現，疑因黃與死者廖男合資做詐騙集團，原預估有數百萬元獲利，但廖男卻總說「賠錢」，4日線報指廖男到酒店飲酒作樂，才會抓狂到酒店押人。南投檢方6日深夜，將5名嫌犯均向南投地院聲請羈押禁見。

警方指出，黃姓男子夥同4名男子，4日到台中市金錢豹酒店堵人，將他所謂「投資合夥人」廖姓男子和他的廖姓朋友押上車，一行人分乘兩部車開到南投縣水里鄉水里村山區1處空屋；用束帶綁住兩人手腳，再以木棍、球棒、熱熔膠條等工具，對2人施暴凌虐。

廖姓死者的廖姓朋友也被打到四肢骨折，5日先由兩名男子開車送台中榮總就醫。警方表示，其中被黃嫌稱有合夥關係的廖男，雖被打得遍體鱗傷，但5日一度掙脫束帶想逃出去，被黃嫌等人發現抓回來；黃嫌再度抓狂猛毆打廖男，直到5日晚間才發現廖男已斷氣。

警方說，黃嫌所說的50萬元債務糾紛，其實是投資廖姓死者做詐騙集團生意，黃嫌因有詐騙集團圈內朋友，知道獲利頗豐，原本預估自己應可回收數百萬元，但廖姓死者卻一直說賠錢沒辦法分紅。黃嫌對廖姓死者一直心生存疑，4日有朋友通報廖男與友人在金錢豹酒店飲酒作樂，對廖男騙他賠錢卻上酒店感到不滿。

警方表示，檢方對黃嫌下重手打死廖姓男子的背後原因，是否真的是因投資做詐騙集團卻黑吃黑引殺機，檢察官將抽絲剝繭深入追查，動手毆打或凌虐致死，究竟是只有黃嫌1人，還是4人輪番上陣，檢警都會再深入追追追；7日將安排死者進行遺體的複驗，以釐清真正死因為何？。

(中時新聞網)