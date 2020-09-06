兩岸最大街頭籃球賽事「鬥到底3x3城市爭霸賽」邁入第三屆，今年因應疫情，採單一賽場的預賽賽制，最後共8支隊伍脫穎而出，擠進6日在台北信義香堤廣場決賽舞台。決賽當天的8強賽採積分賽制，除了有去年的前3名種子球隊強勢回歸之外，各城市球員也都從預賽一路廝殺搶進最後的決賽殿堂。

今年鬥到底總冠軍最終由來自桃園的「毛毛特攻」奪下，球隊成員由萬能科大校隊組成，經歷一整天的激戰，球員們仍不見疲憊，冠軍戰第1場就以15比1大比分差大勝對手，奪得致勝先機，第2戰持續首戰氣勢，最終以2連勝穩坐冠軍寶座。

而今年的MVP由總得分23分的李得益拿下，今年重整戰力的「毛毛特攻」，提昇自家隊伍的身高優勢，洗刷去年位居第2的遺憾，拿下今年鬥到底的年度總冠軍。

今年季殿軍戰役，來自桃園的「ZEUS」靠著莊英廷的致勝二分球擊敗來自高雄的「美芝堡早餐店」，奪下今年鬥到底季軍。

(中時 )