高雄1名婦人在2018年前先生共同返回夫家為婆婆弔喪，卻因起床先餵小孩吃早餐，忘記先下樓到婆婆靈前誦經，竟遭大姑與小姑賞以連環巴掌，甚至拿起一旁的塑膠椅子砸她，老公看不下去當場大怒提出告訴，高雄高分院審理後，將2名動手打人的大姑依傷害罪行判定拘役55日，並需支付賠償金5萬5000元。

根據判決書記載，該名婦人因婆婆過世，直接和老回老家奔喪，然而老公的3名姐姐仍有傳統媳婦觀念，認為弟妹應該每早給婆婆跪拜念經，婦人為了避免紛爭妥協了，但某天婦人起床後先將小孩餵飽後才下去靈前誦經，其中1名大姑竟然上樓罵人，還故意把椅子搬進來，大言不慚的表示，我就在這裡看著妳。

婦人丈夫表示，「為何我老婆要在熱死人的靈堂餵小孩，你們的小孩卻都能在冷氣房內吃東西」，為了體現公平原則，立刻要求所有人到靈堂集合分配工作，然而罷道的姐姐們卻不講理，直接先從妻子手中帶走小孩，其餘姑姑們立即施出連環巴掌功擊妻子，甚至還拿起一旁的塑膠椅狂砸，徹底演變成2名大姑罷凌弟妹的戲碼。

護妻心切的老公立即上前阻擋2位潑辣的二姐及四姐攻勢，然而妻子仍是身體遍體鱗傷，左臉紅腫、左前臂大腿都有挫傷，妻子老公此時怒氣衝天，直接向2位姐姐提出告訴。

法院傳喚到案時，妻子老公表示，因7月時天氣較為炙熱，因此自己老婆顧小孩時，一定會開上冷氣，然而自己的姐姐們卻強迫妻子下樓幫忙，自己因覺得不公平，因此叫大家在靈堂上集合討論。

不料2名姐姐蠻橫不講理，說沒幾句話立即動手巴了妻子好幾掌，還拿起一旁的塑膠椅狂砸，雖然立即上前阻止，妻子仍是受傷，姐姐們還大言不慚表示，為何不能教訓弟妹，然而因老公所提出的醫療診斷書已有14天之久，且照片無法有效力的證明當天所遭受的傷害。

法院審理時，法官認為靈堂是莊重的地方，妻子老公若隨意說謊，將會受到自己長輩的責罵，也讓過世的媽媽灌上壞名聲，因此採信老公言詞說法，全案以傷害罪名，將動手的2名大姑判定拘役55日，並需支付賠償金5萬5000元。

(中時新聞網)