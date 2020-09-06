前高雄市長韓國瑜卸任後，雖然暫時回到雲林休養生息。但是各地韓粉仍聲聲呼喚，希望韓再度東山再起。韓國瑜的老朋友、十大傑出青年黃乃輝今天貼出韓國瑜出席聚餐的影片，韓在餐會中開玩笑說，「我太太說人多的地方，不要去。唱首歌，大家快樂一下。」還高歌造勢活動唱過的軍歌《夜襲》。

和韓國瑜有20年交情的黃乃輝在臉書貼出一段韓國瑜出席聚餐影片。黃表示，行程再忙，也要和韓國瑜老友團隊聚聚。

韓國瑜表示，原住民最喜歡的第一首歌，叫做《我們都是一家人》，並且開玩笑說，「我太太說人多的地方，不要去。唱首歌，大家快樂一下。」他一開始雖然沒有跟上節奏，但是唱完後，樂隊彈起軍歌《夜襲》，大家紛紛跟著大合唱，場面熱絡。

網友表示，「穿衣服也是跟一般民眾很接近，不是很貴的衣服。」、「有韓市長的地方，總是讓人特別歡樂、開心。」、「韓市長好久不見了，好歡樂氣氛的市長，感嘆高雄人真的沒福氣。」、「好想念、太想念韓總統的幽默風趣及強大的工作能力~」、「好聽，我們都是一家人。」、「看到韓總我好開心，悶太久了。」

(中時新聞網)