台積電（2330）股價近期處平台整理，終於再見到大型機構法人調升目標價，凱基投顧、高盛證券分別上調推測股價至515與485元，捍衛台股主場，抵禦美股回檔所引發亂流。

台積電8月下旬獲得花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志力挺，喊出外資圈天價536元後，研究機構Aletheia跟進給出590元目標價，支撐台積電股價強勢盤整。凱基投顧、高盛證券此時加入調升台積電財務預期行列，恰恰有助台股抵禦美股亂流。

值得注意的是，根據外電報導，美國政府正考慮將大陸晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，若列入，美國供應商必須獲得特別許可才能出貨。法人指出，目前中芯國際全球晶圓代工市占率不到5％，美國將其列入黑名單，將使中芯國際製程升級趨緩，台廠中直接受惠者為聯電，對台積電也是正向利多。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電憑藉領先技術取得多數5G智慧型手機晶片訂單，儘管面臨新冠肺炎疫情、中美衝突等挑戰，基於蘋果業務強勁，高效能運算（HPC）新產品周期啟動，超微（AMD）與高通訂單前景看俏，研判台積電繼第三季營收大幅季增8.4％後，第四季營運動能將維持高檔，再交出季增9.1％優異成績，顯示華為業務逆風無礙整體營運強度。

高盛證券認為，假設美方對華為出口禁令沒有進一步變化，對台積電影響將從第四季顯現、延續到2021年第一季，不過，考量HPC客戶需求強勁，將可抵銷負面衝擊。就先進製程（尤其是7奈米製程）的產能利用率而言，高盛預期，產能利用率將從第三季的90～95％，降至第四季與來年首季的80～85％，所幸2021年第二季就會迅速且明顯回升至95％以上。

(工商 )