銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）最新公布8月營收25.9億元、創歷史新高，月增14.1％、年增9.7％，以亮眼成績為台股電子旺季打頭陣。本土投顧龍頭指出，受惠於蘋果Macbook、iPad等需求維持強勁，新iPhone按照原定計畫自8月起開始拉貨，預估營收月增表現最少可維持到10月；本土投顧龍頭與野村證券對台光電推測合理股價皆達200元以上。

大型研究機構指出，近期受惠在家工作與居家學習帶動，筆電與平板需求強勁，且車市相較於第二季各地封城時的生產、需求停滯，現階段已慢慢回溫，使台光電產能相當吃緊。

台光電目前已全力生產滿足所有客戶需求，黃石新廠第二階段之30萬張新產能（約貢獻營收7～10％），於9月底陸續開出，預估新開出產能皆將迅速被需求填滿，進而帶動營收持續走高。

野村證券認為，台光電繼第二季繳出強勁毛利率表現後，基於iPhone本季進入量產加持，估計營收與毛利都將進一步季增。法人估算，台光電2020年每股純益10.98元，2021、2022保持連續雙位數幅度增長，來到13.19與14.88元。

(工商 )