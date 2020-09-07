里昂證券指出，義隆（2458）是筆電觸控板、觸控螢幕的市占領先者，無庸置疑是在家工作的最大受惠者，初次將其納入研究範圍，給予「買進」投資評等與215元推測合理股價，是市場最高。

義隆8月合併營收15.2億元，再度改寫單月歷史新高，法人指出，在家工作與居家學習驅動筆電、PC出貨潮，義隆不只本季、甚至第四季業績均大有可為。

里昂進一步說明，在家工作與Chromebook至2021年需求持續高漲，其美國競爭對手又將重心轉移他處，將帶動義隆市占率持續擴張，研判義隆透過與OEM廠的緊密關係，並藉由筆電、智慧機、生物辨識智慧卡片等切入更多觸控內容市場，未來兩年在觸控板、觸控螢幕的市占將分達80與70％。

外資估計，義隆2020年每股純益將站上一股本，年增三成以上、來到11.28元，2021與2022年的成長幅度業都直逼二成，每股純益是13.1與15.56元。此外，義隆具備6％現金殖利率，更顯吸引力。

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