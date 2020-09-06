現代人喜歡叫外送，夏天不用出門曬太陽買食物，下雨天不用出門被淋濕，冬天更是可以躲在溫暖室內等食物上門，這股懶人商機不斷升溫，自然就會有許多有趣事情發生，有網友爆料，家住台北市萬華區，日前深夜想叫外送鹹酥雞來吃，想不到外送員竟回「鬼月沒人送萬華」，難道真有甚麼禁忌嗎？

這名網友表示，周六深夜2點，一群車友聚在萬華的峨嵋停車場，一夥人肚子餓，想說用外送叫鹽酥雞來吃，當時因為點餐有些狀況，但外送員也相當配合確認，終於點完餐，卻遲遲不見餐點送達，一問之下外送員竟回「不會到了，鬼月沒人送萬華，您慢慢等吧」。

根據《東森新聞》報導，實際詢問其他外送員，表示雖然曾聽過萬華的凶宅、靈異故事等，有些人會因為禁忌而盡量避免、有些則是不在意，只是如果超過晚上11點出門外送，一定會注意安全，尤其現在鬼月更會特別小心，畢竟凌晨2點有單還是一樣要外送。

先前才因為鬼月，有外送員遭到惡整，這名外送員跑宵夜訂單，一路騎9.6公里抵達指定地點，想不到竟是「東海火化場」，客人備註寫著把東西送到服務台，但當時火葬場根本沒開放，客人電話也打不通，回報公司派單系統，卻被要求先等10分鐘再拍照，讓這名外送員氣炸。

(中時新聞網)