玖壹壹師弟草屯囝仔二度站上台北華山Legacy舉辦「草屯囝仔 X寶島神很大 法力無邊」演唱會，樞育與阿倉征戰各種大小廟會、校園，這回再度回到台北演出，吸引近千名粉絲力挺。團員事前賣力宣傳催票，日前特別到北邑九龍宮拜請太子爺，還特別備妥一串香蕉跟一箱咖啡，乩身先是用硃砂在香蕉上畫符，畫上一個海浪意指他們目前浮浮沈沈 ，需要謙卑那成功之路就在不遠處，接著對著他們說：「這兩隻香蕉給你們吃！」並交代要連皮一起吃！阿倉與樞育當下雖疑惑，仍聽話把香蕉一口口吞下，花了20分鐘終於嗑完帶皮香蕉，奇蹟似地，回程半途樞育就接到友人電話要訂購200張門票，讓他們相當驚喜。

兩人將Legacy打造宛如廟會嘉年華，出動16大神將、燈籠、3組鑾轎、舞龍舞獅等相當豪華！還特別以樞育、明倉兩人名字做成平安符造型輸出：「樞紐神機群化育 明顯威赫祈滿倉」有巧思；開場以戰鼓表演、哨角表演氣勢滂礡、慎重請來道士念疏文期許演唱會圓滿順利，樞育與阿倉緊接帥氣登場熱唱新歌〈少年家〉、〈為此時而唱〉揭開個唱序幕，把氣氛炒到熱，樞育表示：「大家有看到我們對演唱會的用心嗎！大家可以多拍照、多錄影，把這場草屯演唱會給擴散出去！今天每一首歌我們都重新編曲，希望大家可以好好享受這場派對。」

好友馬國畢擔任嘉賓合唱《想要哭》，樞育形容：「這位嘉賓曾經有很多負債、但選擇直接正面對決、用7年來償還！」馬國畢笑說：「我的債只有澎哥（澎恰恰）的1/4，其實面對問題，事情就解決一半了！」接著話鋒一轉，NONO、叫賣哥都出現在台上，眾人搞笑鬥嘴、帶領大夥團拜神明，最後變成一場綜藝脫口秀！

演唱會下半場，草屯囝仔率領樂手們飆唱〈放蕩不羈〉、〈無法無天〉、〈亡命之徒〉、〈浪人〉，兩人也特別獻唱〈媽祖〉、〈武財神〉、〈聖王公〉一系列神明歌曲，兩人換上草屯居福館的背心，台上搭配24個小法鼓助陣更添氣勢，他們喊話：「希望今天來看演唱會的大家，無論是粉絲、或是第一次來，回家都能平安、賺大錢！」除了帶來自己創作，兩人也驚喜翻唱私下愛歌、沈文程的經典台語歌曲〈五月十一彼下埔〉，他們自嘲「我們就是想要唱唱喜歡的歌，但還是當嘻哈歌手就好」。最後更以縮時攝影呈現，讓大家看到這次演唱會的幕前幕後籌備過程；用新歌〈怎母講話〉、〈救人喔〉讓粉絲搶先聽，阿倉最後跳下台玩人體衝浪劃下句點。

(中時 )