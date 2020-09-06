1名男性糖尿病患者，日前到泌尿科診所就醫，他告訴醫生自己的陰囊原本有長1顆痘痘，卻因動手去戳破它，竟腫大的像1顆棒球。據了解，這名男病患的老婆因傳統觀念，認為應當將痘痘直接挑掉，卻沒想到用針挑掉後，竟將整個陰囊變成「疔子」，讓原本不嚴重的陰囊，瞬間變的更加嚴重，還有紅、腫、熱、痛的症狀出現，導致最後必須將整個陰囊割開進行「清創」手術，才得以逐漸回復健全。
在知名節目《醫師好辣》中，1名泌尿科醫師邱鴻傑在裡頭分享，1位男性糖尿病患者因痘痘長在陰囊處，老婆在沒有健全知識下，竟以古老觀念的「疔子」，拿針將老公陰囊上的痘痘挑掉，導致原本不嚴重的陰囊，竟然嚴重劇變成紅、腫、熱、痛的症狀。邱鴻傑在看診時，驚覺男子的陰囊處，已經變得相當腫大像極1顆棒球的外型。
邱鴻傑表示，因為男子來診時，症狀已經相當嚴重，因此他決定以「清創」的方式，來為這名糖尿病患進行手術，但是當他將陰囊整個劃開時，陰囊瞬間像是奶油爆漿式的，裡頭的化膿整個直接噴出，醫師再將陰囊裡的睪丸整個露出，過程中每日都必須使用紗布塞入陰囊內換藥，一天必須更換數次，直到4天過後持續觀賞傷勢，直到完全回復後，才能夠進行縫合關住陰囊。
文章來源：醫師好辣
(中時新聞網)
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