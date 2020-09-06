基隆一名陳姓男子時常對蕭姓妻子言語暴力，蕭女承受不住壓力提出離婚，陳男後悔離婚想見妻子，不斷向社工詢問蕭女去處，但遲遲未果揚言要引爆瓦斯自殺，嚇的社工立即報警，員警到場發現，陳男將2桶瓦斯搬至門口，並持打火機企圖引爆，立刻向前壓制，基隆地院近日審結，將陳男依預備犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處4月徒刑，得易科罰金。

據了解，陳男患有精神疾病，長年待在家中沒有工作，家計由蕭女一人支撐，陳男自覺無能，時常對蕭女言語暴力等精神虐待，兩人6月初決定離婚，未料，簽字當日陳男突反悔，喝完酒醉騎著機車前往律師事務所，不但不簽字更對蕭女施暴，遭警方依公共危險移送，蕭女則搬離住所，由社工人員庇護安置。

檢警偵辦後，將陳男釋放，陳男回到住所發現蕭女已不在租屋處，用盡各種方法聯繫到社工，並不斷對社工施壓，某日，陳男揚言若見不到蕭女要引爆瓦斯自殺，社工得知後，立馬向警方報案，員警到場發現，陳男將2瓦斯桶搬至大門口，並手持打火機試圖引爆，警方立即向前制伏，所幸瓦斯桶開關並未開啟。

法官認為，陳男雖患有精神疾病，但在和警方對峙時，其辨識能力正常，因此無從依法減刑，基隆地院審理時，陳男坦承犯行，並有悔意願意放下，犯案時也沒有打開瓦斯桶開關，無心要引爆瓦斯，只是想藉此引起蕭女注意，故依預備犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處陳男4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

(中時 )