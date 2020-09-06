強烈颱風梅莎（Maysak）並未侵襲台灣，它是經過琉球、日本九州、韓半島一路朝北，甚至俄羅斯遠東港口城市海參崴(俄國稱為「符拉迪沃斯托克」Vladivostok)也受的嚴重影響。泊在海參崴的一艘浮動船塢被強風與大浪給崩斷了繫繩，它開始在港口裡漂流，如同碰碰船一樣，亂撞港內的其他船隻，造成了不少損失。

The Drive報導，梅莎颱風的最大陣風超過130公里，雖然愈往北會逐漸減弱，但是它沒有受到太多地型破壞，因此到達海參威時仍然很強。海參崴是俄國在遠東唯一的海港，因此也是太平洋海軍基地所地，上周，海參崴遇到梅莎颱風的侵襲，也許是防颱準備經驗不足，海沃斯托尼船廠（Vostochny Verf）的一艘浮動船塢沒有繫牢，在強風大浪當中，它漂流到哪裡，就撞到哪裡。

Another video of that floating dock from Vostochny Verf colliding with Pacific Fleet ships. 2/https://t.co/HfSKfYDENM pic.twitter.com/5kEU9Z7RMT — Rob Lee (@RALee85) September 3, 2020

海參崴居民錄下的畫面，浮動船塢正在擠壓3艘飛彈巡邏艦。(圖/twitter)

海參崴的居民用自己的手機記錄當地災情，其中也包括浮動船塢在港內的漂流，雖然這艘浮動船塢裡面沒有任何船隻或潛艇，但是它的漂流仍然存在重大危險，已經撞擊了許多船隻和潛艇。

就上傳的網路影片來看，它至少與3艘「項目1241.1」閃電級( Molniya class)飛彈巡邏艦發生了擠壓與碰撞。閃電級排水量約550噸，但是可攜帶多達16 枚Kh-35 反艦巡弋飛彈，制海能力很強。俄羅斯太平洋艦隊大約有11艘。

影片還看到至少1個基洛級攻擊潛艇，也被浮動船塢刮擦，太平洋艦隊中有6艘基洛級。

由於風災尚未結束，因此損害程度尚不清楚。

(中時新聞網)