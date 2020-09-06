韓寶，一款真正人性化的智能語音

前高雄市長韓國瑜在去年遭到罷免之後，就鮮少出現在螢光幕面前，而有網友就想念他，整理韓國瑜曾說過的名言，製作出韓國瑜版本的語音助理影片「韓寶」，讓看過的網友都笑翻了，瘋狂詢問「那麼，在哪裡才買的到呢？」

影片中主角一家與一個智能水壺進行互動，水壺中的語音助理用韓國瑜曾經說過的各種名言，巧妙地回答了主角一家的各種問題，不管是早上的鬧鐘、穿衣建議、教小朋友功課還是哄小孩睡覺，甚至還會在家人吵架時進行勸架，讓網友笑說這根本就是神剪輯，是他看過最有趣的版本。

而該影片的原版是大陸一個網路節目中的片段，用網路上常見的語音片段來做為語音助理，並非真正存在的產品。該片段於去年年底撥出後在網路上產生很大的迴響，也讓許多網友進行相關創作；而近來在台灣也出現多部相關影片，王世堅、館長等人也有各自的版本。

這部影片讓網有效慘了，紛紛表示「獅子頭有夠好笑」、「韓國瑜真的很有趣，每一句話都可以說到別人心坎裡」、「韓國瑜的聲音喜感太大了啦」、「真的笑到肚子痛」、「神剪接，毫無違和感」。

(中時新聞網)