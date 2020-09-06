香港立法會選舉原訂今日（6日）舉行，但被港府延後一年，有網民趁此號召下午於佐敦發起遊行，要求政府重啟選舉及反對使用健康碼等。香港警方中午起在紅隧至佐敦逸東酒店一帶重兵佈防，並對堵路與攻擊警方的民眾進行逮捕。到晚上晚上9時，旺角及油麻地區內至少289人被捕，分別被控非法集結、襲警、阻礙公務與遊蕩等罪名。截至深夜，巡邏及截查可疑人與逮捕行動仍在進行中。

據《星島日報》報導，被捕的289人中有270人涉嫌非法集結，包括169男及101女；5名男子涉嫌在公眾地方行為不檢；5名男子涉嫌未能出示有效身分證明文件，其餘被捕人則分別涉嫌襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、遊蕩等。至接近午夜，警方仍然在現場及附近一帶巡邏及截查可疑人，及早防止罪案，保障社區安全。

香港立法會選舉原訂6日舉行，但被港府延後一年，有網民趁此號召下午於佐敦發起遊行，要求政府重啟選舉及反對使用健康碼等。至深夜已有近300人以非法集結、襲警、阻礙公務與遊蕩罪名被捕。（圖／路透）

警方表示，自今日下午起，油麻地及旺角一帶持續有大量人羣集結及叫囂，有人走出馬路，以雜物堵塞行車線，多人分別在不同地點向警務人員投擲硬物，警方在相關地區採取執法行動。

下午4時許，在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，警方向人羣發出警告，要求他們離開。然而，有部分人拒絕離開，警方於是截停搜查相關集結者。下午接近5時，警方在旺角洗衣街及奶路臣街交界拘捕堵路疑犯期間，遭示威者投擲硬物。

警方表示，非常關注有未成年少女參與受禁羣組聚集，更擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅。警方強烈呼籲，未成年人士應遠離高風險的示威活動。

另據《明報》指出，晚上9時25分，西洋菜南街與豉油街交界一批被捕者被帶上警車，其間一名男子倒地昏迷，防暴警多次築起人牆，有負責急救的防暴警拿出自動體外心臟去顫器（AED）為男子施救。該男子由擔架牀抬上該救護車由3名防暴警陪同送往廣華醫院。

報導說，晚間10時以後旺角一帶已大致平靜，早前被封鎖的山東街、西洋菜南街、豉油街一帶已陸續解封，部分警員繼續在街上巡邏及截查市民。

(中時新聞網)