台中市2名廖姓男子4日凌晨走出台中金錢豹汶南店，遭黃嫌等人帶走虐打釀成一死一重傷，金錢豹汶南店又稱為「天上人間」，屬於知名金錢豹酒店旗下的一間；小姐以素質出眾、懂男人心著稱，每年舉行周年慶政商名流雲集，在中部酒國屬於高檔消費的場域。

以前中部有幾位大哥級的人物，晚上「續攤」最高檔就是到金錢豹汶南店，就是老司機口中的「南七店」，因位在文心南七路上而得此簡稱；開業20以來，宛如是吸金區般，旁邊大樓及宗教場所林立，是處很多男士朋友續攤夢寐以求的「好所在」。

中部某民代說，金錢豹旗下除理容KTV（理K）和舞廳外，高級禮服店共有「金山店」、「金悅富」（市政店）及「天上人間」（南七店），3家店的小姐檯費相同，也同樣具富麗堂皇風格。「天上人間」酒店佔地面積大約600坪，採二層樓建築，店內共有35間包廂，業績也常常是3間禮服店中最好。

經常光顧的許姓小開指出，他和友人談生意、續攤原則上3家店都會輪流跑，該店除小姐的素質比較高，因為沒有電梯，大大降低與其他酒客肢體碰觸，進行衍生不必要口角甚至衝突的機會；加上該酒店地處獨立性高的重劃區邊埵，不像市區一些區塊娛樂場所群聚。

許董表示，到酒店尋歡作樂，最不喜歡是隔壁間聽到笑聲就知道「您是誰？」最重要的是要隱密性高，關起門喝醉都沒人知道？最怕是「站酒店」又遇到自己的對手，或是不喜歡的人，他寧可到「天上人間」也不要到市政店，因出天上人間轉個彎就不會遇到熟人，可以省下很多無謂的麻煩。

(中時 )