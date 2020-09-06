民進黨政府宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口後，最新街頭民調出爐，YouTuber「桃園孫先生」在台北市的饒河夜市進行政黨民調，前3名為民進黨以11票（33.67%）領先，國民黨7票（23.33%）居第二，民眾黨5票（16.67%）第三。

桃園孫先生在YouTube上傳最新的政黨街頭民調，他在饒河夜市福州世祖胡椒餅前進行調查，民進黨以11票（33.67%）領先各政黨，國民黨7票（23.33%）屈居第二，民眾黨5票（16.67%）排第三，時代力量僅有1票（3.33%）第四名。選擇其他的有6票（20%）。

有PTT網民表示，菸黨居然贏了？我們藍營兩個黨加起來才贏菸黨1票？為什麼年輕人不睜開眼呢？也有網友認為，「饒河這挺綠的，南松山這幾個里立委票數都綠>藍。」、「時代力量好慘喔。」

2020年總統大選前，桃園孫先生曾多次在YouTube頻道上傳「街頭民調」影片，地點遍及全台各地。

(中時新聞網)