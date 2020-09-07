還記得當年與巴戈共同主持節目《雙星報喜》，並且有著招牌爽朗笑聲的鄒美儀嗎？當年僅47歲就因為罹患乳癌逝世，讓許多人為之不捨，不過一向感情低調的她，鮮少人知道曾與有號稱「少女終結者」的包偉銘交往過，無奈雙方個性不合導致戀情僅維持一年多就宣告結束。

鄒美儀1973年參加「62年度全國歌唱比賽」，當時從三萬多名參賽者脫穎而出奪得季軍，雖然在歌廳固定演出，但因為缺乏知名度，加上體型漸漸豐腴，歌唱事業始終載浮載沉，後來聽從歌廳老闆娘建議，轉型朝主持界發展，演藝成績才略有起色，不過某次赴新加坡義演時，因為名氣不夠響亮遭某位大牌女星拒訪，竟萌生「退出演藝圈嫁人」的念頭，返台後更隨即向歌廳老闆提出解約，沒想到危機竟成轉機，有「小王爺」封號的女星陳麗麗，在當時演出的京劇需要有人演出一名丑角，並直接指定由鄒美儀擔綱演出，這一演竟讓鄒美儀意外翻紅，也讓華視將她直接簽約為特約演員，讓她首次嚐到走紅滋味。

鄒美儀與巴戈主持節目《雙星報喜》走紅。（圖／中時資料照）

當時電視節目製作人曹仁，想製作類似日本《NHK紅白歌合戰》的大型綜藝節目，為了能緊抓觀眾目光，想到主持人就以「一胖一瘦」為組合打造話題，人選就由鄒美儀與巴戈雀屏中選，節目名也取名為《雙星報喜》，兩人搭檔不僅創下超高收視率，更接連兩年勇奪電視金鐘獎綜藝節目主持人獎，此外戲劇邀約不斷的她，更與葉倩文、許冠文、劉文正等大牌明星演出《鐵板燒》、《冬天裡的一把火》等電影，還返回老本行發行個人專輯，成為當年罕見的影歌視三棲的藝人。

鄒美儀曾與包偉銘短暫交往過。（圖／中時資料照）

演藝事業翻紅讓她成為鎂光燈下的焦點，感情狀況自然備受關注，面對愛情從不因體型而自卑的她，曾透露同時期有眾多追求者，但最具話題性的莫過於與包偉銘的戀情，當時鄒美儀事業如日中天，包偉銘只是剛出道的二線藝人，由於身分地位過於懸殊，一度被人質疑炒在新聞，不過愛的驚天動地的兩人，戀情僅維持一年多就因為個性不合分手，雖然之後傳出有個交往多年的美國男友，但始終沒人見過其真面目，而對婚姻生活相當嚮往的她，曾透露要嫁給生意人後退出演藝圈，並生兩個小孩當個賢妻良母，從此過著幸福的日子，只不過面對繁重的演藝事業，加上罹患乳癌病逝，讓她這個夢想成為心中永遠的遺憾。

鄒美儀因為癌症復發病逝。（圖／中時資料照）

鄒美儀1996年發現右乳有硬塊，經診斷為乳癌後開刀切除，術後追蹤狀況良好，還為此擔任乳癌防治義工，沒想到事隔五年癌症再度復發，確診為惡性子宮平滑肌肉瘤，當時醫生預估只剩下一年生命，她毅然決定放棄治療，並召開記者會宣布退出演藝圈，但最放心不下的就是多年來相依為命的母親，最後因為癌細胞蔓延合併多重器官衰竭，昏迷4天後病逝三軍總醫院，享年47歲，雖然鄒美儀走的突然讓所有人錯愕不已，但友人們堅信她開朗的形象加上招牌爽朗的笑聲，會一直留在世人心中。

(中時新聞網)