南科快速崛起，正在掀起史上最大的「北漂」工程師遷徙潮，南遷後的新生活也帶動著住房、交通、教育、醫療等新需求，造就新一波商機。

1983年出生的逸亭與冠銘是對工程師夫婦，也是眾多「北部工程師遷徙」的案例之一。他們一年多前分別是筆電品牌大廠華碩與代工大廠和碩北投總部的工程師，在生下雙胞胎後，為了請逸亭住在高雄的雙親幫忙照顧雙胞胎，再加上看到南科正在崛起的榮景，因此萌生轉赴南科求職的念頭，目前兩人都已在面板廠群創位於南科的廠房，擔任軟體工程師。

人才需求殷切 各路工程師湧入

如果不是家鄉原本就在台南、高雄，大多數從外縣市轉去南科工作的人，為縮短通勤時間，會優先選擇在永康、善化、新市、安定等南科附近定居，而不會挑選安南區、中西區、北區等台南市中心的地區。逸亭與冠銘也不例外，他們就買在南科園區旁，位於善化、新市區交界處的「LM特區」，當地房仲業稱之為「富人區」，在台南頗負盛名。

像逸亭與冠銘一樣的案例，正在南部科學園區（南科）附近快速發酵。「等台積電興建5奈米及3奈米製程廠房後，將為大台南地區再創造約兩萬個工作機會，整體南科就業人口將逾10萬人。」2019年5月，台南市長黃偉哲在視察南科周邊建設與交通時，樂觀其成台積電的5奈米、3奈米新廠，在不久的將來可為南科就業人口帶來大成長。

台積電及相關供應鏈開始大動作加碼投資，讓南科出現比過去更劇烈的變化，從半導體一路擴散到更多的高科技行業，也掀起有史以來工程師最大規模的移民潮。工程師們攜家帶眷，更帶動周邊消費的多元需求，這對於南部地區來說，絕對是前所未有的巨大商機。

「南科創立初期，半導體公司的員工都不太願意被派遣到南科來上班。」台灣默克集團董事長謝志宏加入默克長達33年，參與默克2000年開始進駐南科至今的過程，也見證南科從草創至今的歷史，他回想南科成立初期的景況，印象還很深刻。

房地產火紅 「富人區」應運而生

2017年起，默克在南科的投資案逐年急遽增長，無論是公司內部輪調或是員工自願申請，都已經出現明顯的「南遷潮」。「2、3年前，台灣默克內部員工就陸續有相當比率是從竹科、桃園觀音廠調動到南科的。今年到8月為止，光是南科路竹廠員工數就成長10%（包含新招募與內部調動）。」謝志宏指出，這樣的人才調動原因大致可區分為二：一是老家原本就在南部，藉此機會回鄉就業；再者是，眼見近年南科有快速崛起的態勢，想要到南科打天下的。

(中時新聞網)