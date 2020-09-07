淘寶台灣推出「99超級翻倍日」超殺優惠活動，消費者於9月7日至9月11日活動期間，購買全站活動商品皆能享0元超取免運！不僅如此，淘寶台灣更在活動期間每天凌晨0點、上午9點、晚間21點三個時段，祭出「真。五折超殺商品」，Switch紅藍主機 + 健身環大冒險 + 遊戲任選2片，入手價不到8千元就能享破盤市場價格玩到爆！

Airpods Pro搭配無線充電盒也只要4千元不到即能擁有。此外，淘寶台灣為了回饋廣大的淘粉，於每天00、12、18點限量發送１折的折扣碼，購滿$500元，即可現折$450元；9月9日更是殺紅眼祭出消費滿$1,000元就能現折$999元的超狂0.1折優惠折扣碼！還有「揪划算」限時特賣，只要用$9元就可以買到3點1刻黑糖蒟蒻珍珠奶茶、韓國辛拉麵和PHILIPS飛利浦香草奶嘴等超夯商品，9是要把最殺優惠回饋給消費者。

同時，防疫最夯CSD中衛旗艦店也在淘寶台灣歡慶開幕。未來淘寶台灣也將持續邀集優質品牌及電商賣家加入平台，推出最超值的優惠與優質商家，帶給消費者最棒的網購體驗！

iPhone 11、Airpods Pro 不囉嗦「真５折」「揪划算」9元買零食雜貨小確幸

淘寶台灣9月7日至9月11日「99超級翻倍日」活動期間，天天於00、09、21點整點推出不同的「真５折」明星商品限量開搶！包含蘋果夢幻逸品Apple iPhone 11 64G，真五折價只要$12,450元、Airpods Pro 搭配無線充電盒僅需$3,995就能輕鬆入手；DJI大疆空拍機Mavic Air 2單機版，真五折價只要$11,000元，帶你輕鬆徜徉高空視角；還有任天堂必搶Switch紅藍主機與周邊組合破盤價$7,990元、飛利浦氣炸鍋只要$4,515元、ASUS 14吋筆電只需$4,495元等，就是要讓消費者用「真５折」半價買到爆棚夯品！

除此之外，淘寶台灣也於活動期間每天凌晨0點、早上10點、晚上20點推出「揪划算」限時特賣$9元爆品，熱門快消品、食品雜貨通通10元有找！包括大師兄銷魂麵鋪乾拌麵、韓國好麗友烏龜玉米脆餅、降溫消暑的RASTO RK4夾式隨身充電風扇，以及Innisfree 真萃鮮榨面膜等，超多生活小確幸9是要你買到剁手！

淘寶台灣祭出「明星品5折」超殺優惠，包含任天堂、蘋果等夢幻明星商品，讓消費者以半價買到爆棚夯品！(圖/業者提供)

9/9 加碼發送「0.1折」史上最殺！1元買下千元商品 現領現折！一折再折！

淘寶台灣優惠下殺不手軟！於活動期間每天凌晨0點、中午12、晚間18點限量發送1折折扣碼，購滿$500元，即可現折$450元。9月9日當天，更加碼發放「0.1折」超殺折扣碼！只要$1元就能將消費滿$1,000元的商品帶回家！還有驚喜整點時段發放的「全站活動商品購滿$999元即折抵$109元的品類券」、「商城79折品類券」、「全站服飾65折品類券」；此外，活動期間每日上午10點、晚上20點，再發出翻倍折扣碼，消費滿$999元即可現折$218元，品類券與折扣碼皆可疊加使用。不僅如此，淘寶台灣臉書粉絲團與官方IG再加碼發送專屬折扣碼，購滿$999元最高可現折$998元。折上加折就是要讓消費者買到99不能自己！

淘寶台灣「99超級翻倍日」優惠攻略圖(圖/業者提供)

(中時新聞網)