【回憶殺】資深女星王美雪從廣告明星出道，後來演出《同學會》、《校園青春樂》、《魯冰花》等國片打出知名度，更以電視劇《鳳子龍孫》榮獲金鐘獎，不過她一生感情動態相當神祕，只與賀一航、徐亨交往過，將事業轉戰大陸後行跡更低調，52歲仍未婚。

王美雪顏值高被譽「小林青霞」

1987年，王美雪當時是金甌女中的學生，由於臉蛋姣好、氣質突出，被廣告公司相中，主動邀請她拍廣告，因此踏上明星之路，輕輕鬆鬆成為各大廣告商的新寵兒，不到3年時間，就是公認的「廣告天后」，高顏值還被譽為小林青霞。

王美雪外型出眾，受到星探引薦出道。（圖／中時資料照）

王美雪的美麗，就連林青霞都頗為讚賞，力邀她去拍電影，在前輩的提攜下，王美雪得到首部電影《隔壁班的男生》的露面機會，後來又拍攝《同學會》、《校園青春樂》、《魯冰花》等國片，星途一片璀璨；將事業推向巔峰的，則是1995年的電視劇《鳳子龍孫》，她憑此部獲得第30屆台灣金鐘獎影后，且沒有金鐘魔咒，接連演出收視率超高的《包青天》、《劉伯溫傳奇》等，幾乎沒人不知道王美雪這名演員。

王美雪5年前回台參加金鐘獎，外型依舊優雅亮麗。（圖／微博@王美雪）

不過，她的感情生活就相對事業低調許多，曾和賀一航、徐亨有段情，後來因忙於工作，幾乎無心思談戀愛，就算有也相當短暫，但她擁有佛教信仰，現在只想為下輩子積功德、種福田，認為姻緣是命中注定，該來的自己就會來。

(中時新聞網)