台積電挾先進製程優勢，過去1年來股價漲了85%，周五（4日）股價下跌1.61%，收在429元，外界認為台積電短線漲多一定會出現雜音，目前買一張需要近43萬元，美國研究機構提出三個理由，認為台積電目前這個價位一點都不貴。

美國金融研究公司InvestorPlace指出，台積電先進製程領先群雄，使它成為全球最重要的企業。

英特爾7奈米製程延宕半年，考慮委外代工生產，反觀競爭對手台積電已交付給客戶超過10億顆7奈米晶片，目前5奈米已在今年第2季量產，良率比7奈米更高，下一代技術研發聚焦在3奈米，依目前製程進度，將於2021年風險試產、2022年下半年量產，2奈米製程也著手進行中。

台積電製程技術超前競敵的關鍵，在於對極紫外線（EUV）微影設備的掌握 ，台積電EUV設備向荷商半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）購買，目前全球EUV設備安裝量，台積電佔了5成，而生產量更高達60％。

台積電1年來股價上漲85％，尤其7月漲勢更是凌厲，9月4日股價來到429元，若投資人打算買台積電，InvestorPlace認為，目前的價位不並貴，理由有三。

理由一、先進製程打趴所有競爭對手

台積電今年營收成長可望15％，繳出比競爭對手更亮麗的成績，即使疫情衝擊，第2季營收年增34％。8月31日，台積電ADR價格每股79美元，本益比只有27倍，殖利率有2.11%。

受疫情和美中科技戰的影響，全球智慧手機市場步履蹣跚，然而台積電在高端運算晶片收入仍季成長12％。

台積電除了可能接到英特爾代工大單外，宿敵格芯（ Global Foundries）已經完全放棄高端運算，

可能全球第三大晶圓代工廠格芯（ Global Foundries）已經完全放棄高端運算， 三星則可能在10年後才趕上台積電。

理由二、大陸難以構成威脅

台積電創辦人張忠謀曾說過，「台積電將是地緣政治家必爭之地。」反映出台積電成為美中關係角力的搶奪對象。而台積電在晶片製造領先地位，對台灣獨立性的重要，可能跟美軍盾牌一樣舉足輕重。

大陸正努力超趕台積電的領先地位，當地半導體大廠祭出比台灣高2.5倍薪資，大舉挖角百名台積電工程師。大陸今年在「晶片」的投資成本就高達67億美元。

目前大陸半導體製程技術落後台積電兩個世代，陸廠還在14奈米、12奈米努力，台積電早已掌握7奈米技術。

理由三、大陸難以取代台積電對美國的地位

台積電與川普政府合作，在美國亞利桑那州蓋5奈米先進晶圓廠。無論美國11月大選結果如何，這項計畫都會持續進行。

台積電董事長劉德音曾表示，要與客戶保持緊密關係，並網羅美國龐大的人才。 他認為，要確保台積電成本不會增加，這筆交易才能完成。

InvestorPlace強調，台積電正處於美中角力的野心之中，這就是為什麼台積電股價還會續漲的原因。

(中時新聞網)