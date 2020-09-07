9/7-9/13｜星座運勢週報｜唐綺陽

重要星象：火星逆行與木星順行，水星進天秤，木星順行，金星在獅子

星座專家唐綺陽表示，火星逆行與木星順行，過去的衝動呈現出結果，開創者能夠有所收成。水星進天秤，合作事項進入協商，關注外交發展以及利益關係。木星順行，航空、教育等行業面臨轉型，迎接巨大的變化，去蕪存菁方能更加強壯。金星在獅子，時尚界、演藝圈、星二代，有諸多傑出的表現，年輕人創意無限，帶來不同的驚喜。

對一般大眾來說，火星所在之處因逆行而開始省思，不再像過去一般盲目衝動，而是會回頭檢視「衝的結果」，也許是收到回報，或割一波成果；而木星所在之處則因順行而「展現大能」（好壞皆可能，好能令人敬畏，壞能則造成崩壞），大家應對此能有所意識，順勢為己「開創新生」。

工作注意：獅子、天秤、天蠍、雙魚

獅子：凡事都要事必躬親，但能收穫豐碩

天秤：為未來打拼，忙得心甘情願

天蠍：工作分身乏術，請把握時間養精蓄銳

雙魚：多花點時間，與員工、下屬溝通

桃花注意：金牛、雙子、魔羯、水瓶

金牛：桃花機會多，要懂得控制慾望

雙子：過往桃花出現，好好思索能有收穫

魔羯：老夫老妻之餘，也要釋放內心的浪漫

水瓶：若是抓不到重點，多問兩句總沒錯

財運注意：白羊、射手

白羊：有更上層樓的機會，花的錢都是投資

射手：有理財的好運，準備充足就能下手

健康注意：巨蟹、處女

巨蟹：平穩住情緒，有助於恢復健康

處女：要好好休息，重視睡眠問題

(運勢)