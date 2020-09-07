根據《ESPN》記者邦坦普爆料，勇士已經做好把手中榜眼籤交易出去的心理準備，目標將很可能是積極爭取「球弟」拉梅洛鮑爾加盟的尼克，畢竟尼克今年只抽到第8順位籤，想在選秀會上選到球弟，或許去跟勇士換來榜眼籤就有機會。
今年2月接任尼克新總裁的前知名經紀人里昂羅斯，早就釋放全力改革的信號，除了考慮招募雷霆後衛保羅、拓荒者前鋒安森尼兩名曾是他的經紀球員，鵜鶘後衛「球哥」朗佐鮑爾的小弟拉梅洛鮑爾，也早就列在尼克全力鎖定的名單中。
並未選擇留在美國打NCAA的拉梅洛鮑爾，上季前往澳洲籃球聯賽打球，不僅場均17.0分、7.4籃板及6.8助攻，更獲年度新人王的肯定，也讓他在今年NBA選秀會行情上漲，畢竟要找到一名身高201公分的優質控球後衛並不容易。
假如尼克真的想要跟勇士交易榜眼籤，他們手上的交易籌碼除了今年第8順位籤，還有米契爾羅賓生、巴雷特、諾克斯等年輕球員，或許會讓勇士產生交易興趣，但目前看上勇士榜眼籤的球隊不僅尼克，或許勇士也會看看其他球隊報價。
(中時 )
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