上周五，美國核能管理委員會(NRC )，批准了位於波特蘭的努斯科爾能源公司(NuScale Power)的「小型模組化反應爐」(SMR)申請案，同時猶他州聯合市政電力系統公司，計劃採用努斯科爾的反應爐，在愛達荷州東部的偏遠地區，建造12座反應爐，以提供當地廉價與低碳的電力。

科技與工程(Tech Xplore)報導，SMR可產生約60百萬瓦的能源，可以為5萬多戶家庭供電，在完成審核後，集團將會先進行試驗爐的試營運，要是一切成功，首座商業爐預計在2029年開工，其餘的建於2030年。

努斯科爾表示，他們設計的SMR反應爐具有高度自動化調控，安全功能先進，包括自冷卻系統和自動停爐機制。

努斯科爾董事長兼首席執行長約翰·霍普金斯（John Hopkins）在一份聲明中說：「完成NRC的審核，不僅是我們公司的重大進展，而且也對於整個美國核能工業，以及隨後的其他先進核技術，都是重要的里程碑，也可以說是美國核能工業復興的基石。」

猶他州聯合市政電力系統公司，已經與美國能源部達成協議，在聯邦機構的2,300平方公里土地，先建造試驗型SMR，著名的愛達荷州國家實驗室將會參與。

自2014年以來，美國能源部已花費超過4億美元，來加快SMR反應爐的開發，因為這種反應爐的應用範圍會比現今的核電廠來的更廣，工程時間也較短。

美國能源部官員-核能助理部長麗塔·巴蘭瓦爾（Rita Baranwal）表示：「能源部感到自豪的是，我們支持努斯科爾公司在內的各種SMR技術許可和開發，它們(SMR)有潛力成為美國，乃至世界範圍內的未來主要核能發電系統。」

努斯科爾公司設計的SMR，是一種模組化的輕水式反應爐，而輕水爐是目前絕大多數的反應爐類型。差別在於，模組化輕水爐，用水量要比傳統反應爐少的多，並且具有被動安全系統，因此一旦出現問題，在沒有人工操作的情況下，也會自動關閉，停止反應，並且自己散熱。

美國核能監管委員會，能夠批准努斯科爾公司SMR設計案，顯然是對這種技術感到滿意。

根據美國核監管委員會的資料，美國目前有95座許可的商用核反應爐在運行，為美國提20％的電力。

(中時新聞網)