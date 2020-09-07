【港湖胖虎】館長我要進來(唱歌)了｜高嘉瑜-隱形的翅膀

網紅「館長」陳之漢上個月28日遭槍擊，不少政治人物都到醫院探視，民進黨立委高嘉瑜1日更是到現場獻唱《隱形的翅膀》，富有特色的歌聲讓館長哭笑不得，表示這是「吟遊詩人施放治療」，毒蛇網友則是直接笑說是「聲之刑」。

高嘉瑜的歌聲在政界以及網路上遠近馳名，今日卻有一位神人網友，將高嘉瑜為館長線唱的影片加上配樂並進行調音，竟然讓「聲之刑」搖身一變，連高嘉瑜本人都忍不住分享，直呼「這不是天籟，什麼是天籟」！

神人網友「梅川伊芙」過去就常製作政治人物相關的混音影片，在網路上有許多粉絲，他在高嘉瑜的影片下方表示，其實高嘉瑜的歌聲很好聽，前提是音有唱準的話；該影片上傳後引來許多網友回響，表示「館長聽了高委員歌，真的健康神速恢復，出院了」、「在調音的過程…不知經歷了多少磨難」、「王牌調音師，能把報喪女妖詛咒轉化成牧師神聖祝福實在太強了」、「原來被開槍還不是最慘的，聽到這歌聲才是」。

(中時新聞網)