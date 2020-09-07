李嘉欣大露美背，身材零贅肉。（圖／翻攝自微博）

港星李嘉欣1988年拿下港姐冠軍而出道，被封為「最美港姐」，自2008年嫁給富商許晉亨、生下一子Jayden後，便淡出演藝圈，但仍會透過社群分享近況，近日她曬出生活照，難得解放大露美背，凍齡美貌和完美體態依舊，完全看不出已年過半百。

李嘉欣6日在微博寫下：「分享一個已有秋意的美麗晴天」，看來相當愜意，隨文附上一張回眸美照，只見平常穿著算保守的她，這次穿上白色薄紗裙，背後幾乎整片挖空，光滑美背大方見客，性感脊柱溝也相當搶眼，往下一看還有纖纖細腿，全身沒有一絲贅肉。

李嘉欣曬和老公合照放閃。（圖／翻攝自微博）

另外，李嘉欣也曬出和丈夫許晉亨的合照放閃，兩人頭靠頭面露燦笑，似乎講好穿白色系，情侶裝相當甜蜜，結婚12年感情還是甜滋滋，羨煞許多粉絲，並大讚女神完全看不出已經50歲。

李嘉欣6月才迎來50歲，歲月彷彿沒有在她身上留下痕跡，她就曾透露凍齡秘訣，表示自己從10幾歲開始養成「護膚習慣」，除了選擇有抗老功能的，一周一定有一天不塗抹任何化妝品，才能讓皮膚好好休息，此外，平日飲食也會有所節制，且多吃蔬果、多喝水並搭配運動，才能保持完美體態。

(中時新聞網)