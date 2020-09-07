2020廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會（簡稱「2020廈洽會」）新聞發佈會6日在廈門召開。作為大陸雙邊投資的風向球，廈洽會將於8日正式拉開帷幕。據《經濟參考報》指出，本次大會以「提振投資信心，促進合作共贏」為主題，將緊盯投資熱點、聚焦新經濟，研討新發展趨勢，向世界發出中國投資好聲音。

此外，本屆大會將以投資項目為核心，密集舉辦專案簽約活動。會議期間還將同步舉行“雲上投洽會”，打造365天不落幕的展會。

廈門市副市長林建在發佈會上表示，本次大會將立足福建「海絲核心區」建設，融入「一帶一路」倡議，打造後疫情時代服務各國和地區的雙向投資促進大平台，加快形成以大陸國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。

林建也指出，本次大會以投資專案為核心，將加大投資專案徵集力道，編制投資專案清單，提高投資專案的曝光率和對接精准度，並密集舉辦專案簽約活動，服務各地經濟轉型升級和產業鏈重塑。

另據介紹，2020廈洽會展覽總面積約11萬平方公尺，分為投資主題館、產業招商館兩大部分，共設置16個專業展區。投資主題館包括投資中國、境外投資、開發區、福建館、絲路海運館等。

(旺報 )