許家印親上戰線拚促銷!據《21世紀經濟報導》指出，大陸恒大集團董事局主席許家印主持集團行銷大會，在會上宣佈自9月7日起至10月8日，恒大全國樓盤喊出全線7折，並透露「金九銀十」兩個月的單月銷售額要衝刺1000億元（人民幣，下同）。

大陸房地產巨頭恒大集團6日晚間召開行銷大會，許家印親自主持並針對未來一段時期的行銷策略提出4點內容。第一是「金九銀十」的兩個月，單月銷售額要衝刺1000億元；第二是宣佈恒大全國樓盤全線7折。

該消息再度震驚市場，恒大從年初推出一系列購房優惠政策的基礎上，進一步打響價格戰，推出比之前「75折」更低的優惠力度，再度下殺「7折賣房」。據恒大集團的行銷政策簡單算一算，以一套原價100萬元的恒大房子為例，如果享受所有折扣優惠，現在購買只需要約58萬元，力道之大史無前例。

至於第三點則是下放許可權，給予恒大總部和地區公司部門負責人以上領導額外96折的簽批許可權，第四點是加大推新貨力道，將有40多個新項目如期開盤。

據數據顯示，今年前8月恒大已累計銷售4506.2億元，按6500億元目標計算，完成率為69.3％。若能在9、10兩個月實現2000億元銷售額，或將提前完成全年目標。

(旺報 )