黃姓男子涉嫌糾眾押走廖姓男子後凌虐毆打致死，黃與4名共犯自首後，6日深夜遭檢方聲押。警方調查發現，黃男疑出資讓廖姓男子經營詐欺機房，卻因廖聲稱都沒有賺到錢，投資的50萬元血本無歸，但廖男卻有錢到金錢豹酒店消費，黃等5人4日才在酒店外埋伏押走廖等2人，於水里民宅內毆打廖男致死。

28歲的黃姓男子被廖姓男子告知投資款石沉大海後早有怨言，但黃男卻發現，廖聲稱沒賺到錢卻時常到台中市酒店消費，4日得知廖與友人上酒店消費後，心生不滿，找來徐姓、吳姓、羅姓、陳姓等男子4人，以給個交代為由，將廖等人押到南投水里民宅內。

警方指出，雙方因談判破裂黃等5人涉嫌以棍棒虐打廖男，5日晚間，一時失手打死廖，並把另1位廖男打成重傷，黃自知闖下大禍後，打電話到台中市刑大自首，並要同夥將傷者帶到台中榮總就醫；南投縣集集警分局偵辦後，依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方於昨天深夜聲押5人。

黃男警訊中辯稱，他沒有殺人的意圖只是要把50萬元投資款要回來，大多毆擊廖的手腳，要廖趕快透過親友把錢交出來；因怕廖慘叫掙扎，才將廖的嘴巴貼上膠帶；其間廖曾一度欲逃跑，被他們抓回來繼續毆打後，發現廖已經沒有動靜才撕掉膠帶。

警方指出，黃男等5人經詢問後，昨晚已依殺人、妨害自由等罪嫌，移送台灣南投地方檢察署複訊，檢方複訊5人後，都向法院聲請羈押。

仍在醫院救治中的廖男，台中榮總表示，28歲的廖男5日晚上11時左右送來急診，四肢除左腳外皆有骨折情形，身體多處瘀傷，有橫紋肌溶解狀況，意識清醒仍須觀察治療，目前於醫院治療中。

(中時 )