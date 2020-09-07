現役球王喬柯維奇因為誤擊線審被判失格，黯然離開本屆美網。

在費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）都缺席的情況下，現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）今天也離開了美網賽場，且狀況令人傻眼！他在與布斯塔（Pablo Carreno Busta）的男單16強賽中，因為不慎誤擊線審被判失格，今年26勝0敗的紀錄愕然中止，也無緣在紐約問鼎生涯第18座大滿貫冠軍。

狀況發生在首盤第11局，當時喬帥剛被破發，以5比6落後，他在面對場內的情況下，把手上的球往後方打，未料球兒不偏不倚打中一位女性線審的脖子，讓她立即倒地。

剛被破發的喬帥或許有點情緒，但應該不是故意而為，他眼角餘光瞄到線審中彈倒地，立刻舉手致歉，從肢體動作也看得出球王很懊惱，並馬上探視線審傷勢。然而，主審與美網裁判長開會數分鐘後，判定喬帥失格出局，喬帥也只好上前與布斯塔握手，黯然走出球場。

喬柯維奇（右）向主審求情，仍無法改變被判失格出局的結果。（美聯社）

喬帥或許不是故意，但根據規則，球員生氣的把球往場邊打並擊中裁判，將會被判失格落敗，過去都有案例可循。

喬帥當下的動作被認為帶有情緒，主要是他在第10局錯過了破發機會，還在追球時跌倒弄傷左肩，喊暫停請防護員治療，結果第11局就遭到破發。沮喪之餘把手上的球往場邊打掉，未料鑄成大錯。

喬帥被判失格，使本屆美網已經沒有拿過四大賽男單冠軍的好手，將會讓四大賽從2014年美網希利奇（Marin Cilic）以來，首次出現新面孔的男單冠軍得主。

從2005年以來，網壇三大天王喬柯維奇、費德勒與納達爾在61場大滿貫賽共獲52冠，從2016年瓦林卡（Stan Wawrinka）稱霸美網之後，四大賽男單冠軍從未旁落三大天王之外。而前一次沒有大滿貫4強完全沒有上述三人，更要追溯到2004年法網。

(中時 )