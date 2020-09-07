總統蔡英文8月底宣布明年元月開放含有「瘦肉精」（萊克多巴胺）的美國豬肉（萊豬）和全齡美國牛肉進口，遭在野黨批評危害國民健康。萊豬來勢洶洶，教育部搶先宣示「未來校園一律使用國產豬肉」，衛福部長陳時中也說「我沒有要帶頭吃，我是不得已的」，不少業界人士和民代都認為，萊豬在民眾接受度低和業者考量利潤下，最終勢必流向國軍伙食，危及18萬官兵的健康。

目前國軍的三餐肉品，仍以豬、雞、魚為大宗，其中豬肉鬆是最常採購的副食品，「國軍副食品相關產業，每年至少有300億元產值。」一名軍方人士私下指出，軍隊伙食是否採用萊豬，不只是單純的政策問題，更涉及現實商業利潤，除非總統或行政院長嚴令禁用，否則業者將本求利，自然不在話下。

本刊調查，1996年台灣曾創下逾千萬頭養豬高峰，後因口蹄疫和加入世界貿易組織（ＷＴＯ）等因素影響，目前豬隻養殖數量已減至約600萬頭，生產成本每公斤落在65至70元之間，而萊豬進口成本每公斤僅約40元，兩者價差頗大；此外，國人平均每人每年吃掉的豬肉約35至40公斤，牛肉最多才6公斤。

國人擔憂未來台灣小吃會以美豬為原料，不少商家都已自製「國產豬」的標章。（圖／報系資料照）

「請大聲喊出採用國產肉品，別把國軍弟兄當實驗品。」軍職出身的國民黨立委吳斯懷痛批，國防部對萊豬的態度不如教育部堅定，負責保家衛國的三軍，經常幫忙消化滯銷農產品，如今更可能得食用會危害人體的萊豬，叫人情何以堪。

一位不願具名的綠委則指出，「開放萊豬進口之後，國人常吃的香腸、肉鬆和包子等食品，都可能含有瘦肉精。民眾並非一味拒絕進口，但行政部門有義務清楚告知民眾『吃下肚的是什麼』。」他也坦言，「食品安全是另一種形式的國家安全。三軍統帥挺瘦肉精美豬，國軍弟兄只好瞎挺三軍統帥，悶著頭吃瘦肉精，這不只是國安破功，也讓國家堂堂男兒承受心血管疾病的風險。」

對此，國防部發言人史順文表示，目前國軍伙食依採購合約，均使用具CAS優良標章的國產豬肉；該合約期限至2022年，期滿後則視開放美豬的相關政策配套再行評估，但會「優先採購」國產豬肉。

(中時新聞網)