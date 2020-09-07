女星蔡允潔曾胖到61公斤，不但上節目時被嫌棄飄嬸味，穿內搭褲時更遭攝影大哥酸說像香腸腿，就連經紀人都一度以為她是不是懷孕了，蔡允潔因此發憤瘦身，總算成功甩肉12公斤，也接下代謝食品的合作邀約。

（圖／本刊攝影組）

理應容光煥發的蔡允潔，日前卻被本刊直擊獨自走出健身中心，一身輕便的她，看起來身材勻稱，一路邊走邊講電話，卻突然靠著路邊的柱子哭得梨花帶雨，只見她愈講愈激動，還拿出一包衛生紙擤鼻涕、擦眼淚，模樣相當可憐，實在讓人好心疼。

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(中時新聞網)