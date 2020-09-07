橫行桃園中壢地區、有「越南玫瑰」之稱的越南小吃店女老闆阮氏紅（阿紅、37歲），表面上經營小吃店，實際上從事高利貸放款專門坑殺越南同鄉，以手段凶狠出名。由於阿紅長相嬌美身材窈窕，又是大姐頭身分，讓許多男人甘心臣服，包括已經離婚的台灣前夫以及相差12歲的小鮮肉左右手，都乖乖在她手下任憑使喚。

本刊調查，阿紅所開設的「越紅小吃店」表面上士販售餐飲，但實際上小吃店只是阿紅用來掩蓋她經營高利貸的幌子，由於阿紅及其手下以手段凶狠殘暴出名，5年多來已在桃園中壢一帶竄起，在地方上頗具威名，越南人甚至都稱阿紅是「越南玫瑰」。而阿紅也靠此口袋賺飽飽，買下百萬賓士當座車代步，甚至連前夫也願意擔任集團司機，負責接送逃逸外勞以及擄人勒贖等「特別行動」。

阿紅身邊經常圍繞10多名小弟，其中相貌堂堂的阿海，不僅是阿紅最得力的左右手，兩人關係也很曖昧。（圖／翻攝畫面）

阿紅雖然心狠手辣，但由於長相嬌美，身旁總圍繞10幾名小弟，宛如眾星拱月，其中1名濃眉大眼、相貌堂堂的頭號保鑣阿海（25歲），不但是阿紅的得力左右手，還是阿紅的小鮮肉。

阿紅與阿海外貌相當登對，也不避諱一同親密入鏡，即使相差12歲仍相處愉快。（圖／馬景平攝）

兩人雖然相差12歲，但外表看起來相當登對，還會同框甜蜜合照，而阿海的臉書大頭照，就是跟阿紅的白色賓士車合照，雙方互動曖昧，阿紅每次的討債押人行動，都一定帶著阿海一起「出征」。

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(中時新聞網)