有「越南玫瑰」之稱的小吃店女老闆阮氏紅（阿紅、37歲），專門放高利貸給同鄉，如期限內未歸還就會派小弟擄人拘禁。1名越籍被害人阮男，就因為欠下2萬塊台幣還不出來，即遭阿紅和手下綁走至「私刑地獄」圍毆毒打，同時跨海直播給其越南老家父母觀看，藉此逼迫代償欠款。

本刊調查，2019年7月7日凌晨1時35分，位於桃園市中正路統領百貨後巷的「THAI OK」舞廳，是許多在台外籍移工最愛放鬆休閒的地方之1，正當許多男男女女拖著狂歡過後疲憊的身軀準備離去之際，1輛轎車開到舞廳門口停下，一副大姊頭氣勢的阿紅走下車，身邊簇擁著5、6名保鑣，約5分鐘左右，1名男子就被保鑣從舞廳2樓帶了下來，阿紅看了一眼點頭示意，男子就遭押上車離去。

阿紅的小弟將阮男拘禁起來，透過視訊電話連線阮男在越南的父母，當面持伸縮棍狠K阮男，逼討30萬元。（圖／本刊繪圖組）

遭強押上車的男子是1名阮姓越南人（阮男、28歲），他來台後在工廠工作，因愛簽越南六合彩，去年6間向阿紅借了台幣2萬塊，但1個月還款期限到了，阮男還不出錢，又去舞廳玩樂，阿紅就下令將他押走。

保鑣將阮男帶回1處公寓後，阿紅冷冷地丟下一句「看好他，不要讓他跑了」，隨即離去，而阮男接著面對的就是「私刑地獄」。保鑣先逼迫阮男跪下，一陣暴打後，另名保鑣上前搶走阮男手機，打視訊電話給阮男在越南的父母，畫面連線後，眾人當著鏡頭前方對阮男狠毆痛踹，還拿出伸縮棍往阮男臀部瘋狂狠抽，阮男當場慘叫連連，就這樣連續毒打2個小時。

欠下高利貸的阮姓男子，遭到「私刑地獄」毒打2小時，臀部、大腿全是大片瘀血，慘不忍睹。（圖／馬景平攝）

遠在越南的父母，透過手機看著愛子被凌虐，哀求哭喊「別打了！拜託！」保鑣卻開出條件，要求匯款台幣30萬元才放人。但阮男父母根本沒錢，只好允諾1周內盡快籌錢贖人。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)