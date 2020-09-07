受新冠肺炎疫情影響，今年3月起，移民署配合越南「鎖國政策」，對在台逾期居留、因案服刑結束需要遣返出境的越籍人士採「收容替代處分」方式管理，也就是說待遣返的移工只要提供聯絡電話、住處地址，以及一名保證人，並定時向移民署報到，即可在外自由行動。這也讓橫行在桃園中壢，經營高利貸放款的越南外配阮氏紅（阿紅、37歲），利用這樣的治安空窗期進行犯罪。

本刊調查，新冠肺炎情全球蔓延，越南進入「鎖國」狀態，也讓目前在台灣被查獲應遣返的外籍人士，「只進不出」已擠爆收容所，再加上現行法令，外籍人士在收容所內最多只能待100天，移民署只能改以「收容替代處分」政策因應，緩解收容所的壓力，並管控外籍人士出境前動態。

對此，資深刑警表示，「警方抓了越南罪犯，但是到了專勤隊，因疫情期間無法遣返，變成幫他們（罪犯）開後門！」「收容替代處分」雖有法律明文規定，但如何落實複查、追蹤是個大問題，如果罪犯送不出去，還讓他們在台灣趴趴走，等於是一顆四處遊走的治安不定時炸彈，令人憂心。

國民黨文傳會主委王育敏則認為，「收容替代處分」是疫情下的權宜之計，但不能全部適用，應依照有無犯罪行為做區分。譬如外籍人士犯罪情節嚴重者像是殺人、性侵、危害公共安全等，如果以「收容替代處分」就可能造成再次犯案。另外，由於「收容替代處分」提供住址、電話等資料都在移民署，如何與警察機關聯手，落實疫情下「抓人不輕縱」，法令應該通盤檢討。

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(中時新聞網)