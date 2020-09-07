小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】憂911重演 賓拉登姪女挺川普

距離美國總統大選只剩50多天，共和、民主兩黨卯足勁拉抬聲勢。爭取連任的川普總統最近有了一位非常特殊的支持者，就是「九一一」恐怖攻擊主嫌賓拉登的姪女努爾（Noor bin Laden）。努爾表示，川普有能力保護美國，如果民主黨的拜登當選，「九一一」悲劇可能重演。

【2】楊潔篪暗批美國 強權霸凌

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪結束訪問緬甸、西班牙和希臘3國。楊潔篪稱，將與東協增強政治互信，並和歐盟加強溝通管控分歧外，他還暗批「個別大國」強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗。

【3】中聯辦強硬 指不允許再亂起來

香港民眾6日上街要求恢復舉辦立法會選舉，遊行過程中與港警發生激烈衝突，至少289人被補。中聯辦昨發布聲明，稱一小撮「反陸亂港」分子涉嫌違反《香港國安法》，港府將堅定執法，對相關行為零容忍，「絕不允許香港再亂起來」。

【4】中共偵察機 夜擾我西南空域

軍方官員透露，1架中共偵察機於前天深夜和昨天午夜，兩度飛進我西南防空識別區進行偵察，分別是前晚11時50分許，以及昨天凌晨20分許，我空軍立即以廣播方式進行驅離。

【5】明年黨魁改選 驗收江啟臣成績單

國民黨昨天的全代會，雖有深藍系統集結提出「護憲保台決議文」，一度令黨中央拉警報，但整天下來堪稱順利。黨主席江啟臣算是暫穩局面，宣布將提出「願景台灣2030」國政計畫，展現企圖心。但仍陷多面作戰的國民黨要進入「江啟臣時代」尚言之過早，目前江主席身處外有狼內有虎，明年5月黨魁改選才是驗收成績的時刻。

(中時新聞網)