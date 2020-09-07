球王喬柯維奇(Novak Djokovic)這次糗大了！誤擊線審被逐出美網之後，美國網協聲明將會沒收他這次16強之前全部的積分與獎金，並且追加額外的罰款。換言之，他滿懷奪冠希望的結果是倒賠了一把積分和獎金。他上屆因傷止步16強，今年摘冠可進帳的2000分與300萬美元獎金都泡湯了，而且難以獲得外界同情。

雖然身為球王和收視率保證，甚至是網壇史上最偉大的前五人，美網也敢不買喬柯維奇的帳。美國老球王馬克安諾(John McEnroe)在1990年澳網被判失格，他對裁判罵髒話和摔拍，他沒打人，但結果也是一樣。

1995年法網，德國選手Carsten Arriens比賽中憤怒從底線把球拍擲向網前，遭到主審警告。但他太生氣了撿起球拍再扔一次，打中線審的腳踝，結果當然也是失格。

喬柯維奇賽後沒有出席記者會就逕自離去。英國退役選手韓曼(Tim Henman)說：「很不幸他犯了這種錯，他必須面對自己的錯誤並道歉，逃避只會讓事件燒更久。」韓曼在1995年溫網嘗過相同的苦頭，他在雙打比賽時憤怒把球轟到對面，打中負責撿球的女孩，連累他的隊友一同失格。

美國網協聲明：「依照大滿貫的規則書，(喬柯維奇)他蓄意且不計後果的莽撞擊球，美網大會判定喬柯維奇失格，損失在美網獲得的全部排名積分和獎金，並為這起惡意事件額外徵收罰款。」

(中時新聞網)