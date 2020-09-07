IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠旺季測試載板需求持續暢旺，2020年8月合併營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，一舉衝上1.18億元新高。法人看好雍智第三季成長動能增溫，營收、獲利將連2季創高，帶動全年營運挑戰新高佳績。

雍智公布8月自結合併營收達1.18億元，較7月1億元成長達17.55％、較去年同期0.73億元成長達61.65％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收7.6億元，較去年同期5.38億元成長達41.15％，續創同期新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，在晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺下，今年以來營運成長動能暢旺。由於第二季獲利改寫新高、表現優於預期，法人看好雍智第三季動能續旺，營收、獲利可望再創新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。而新探針卡設計專案下半年對營收貢獻將提升，成為另一營運成長動能。

雍智董事長李職民認為，5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用將快速發展，雍智將持續新增IC測試載板及老化載板產線，以降低成本、擴大市占率，並看好投注心力研發的晶圓探針卡，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求成長維持樂觀看法。

(時報資訊)