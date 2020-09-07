總統蔡英文日前宣布開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，引發食安疑慮，教育部強調學校營養午餐一律使用國內優質豬肉牛肉，多個縣市政府也不敢馬虎，要求學童營養午餐全面使用國產豬肉，另外國防部、警政署都說不會吃美豬。對此，宅神朱學恒也在臉書發文寫道，「各部會萬眾一心特別進口了含萊克多巴胺的美豬，搞了半天都沒人要吃，那開放進口了給誰吃?」

朱學恒在臉書寫下，結果教育部說不吃，國防部說不吃，衛福部也說不吃，農委會也說不吃但要補助一百億，搞了半天都沒人要吃，那開放進口了給誰吃？總有人要吃的吧？他更舉例，「這位客人，我看你有道靈光從天靈蓋噴出來，你知道嗎？年紀輕輕，就有一身橫練的筋骨，簡直是百年一見的練武奇材，如果有一天，讓你打通任督二脈，那還不飛天啦！」

朱學恒也稱，「正所謂：我不入地獄，誰入地獄。警惡懲奸，維護世界和平這任務，就交給你了，好不好？這塊含萊克多巴胺的美豬是無價之寶，你我有緣，就收你十塊給你吃吧！」

而這篇貼文曝光後，許多網友則是紛紛留言寫下，「所以這邏輯真的很怪，應該是每個部會都搶著去吃才對啊」、「到最後一定是國軍吃」、「加工的太多了，水餃、香腸、包子、餡餅、肉羹、貢丸、火腿…，是要怎麼標示？怎麼管制？」、「誰想吃？」、「給不知情的人吃」。

(中時新聞網)