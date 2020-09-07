今天是24節氣的白露，「白露南十日九日濕」代表天氣轉涼，若刮南風則降雨多，南風起自海洋自然帶來濕氣。氣象專家吳德榮表示，周四至周日(10日至13日)低壓帶影響，水氣多全台有雨，午後有雷陣雨，周四起北台灣白天氣溫略降、天氣稍轉涼。

氣象達人彭啟明表示，近期太平洋高壓尚未有顯著增強，至少未來一周沒有下一個新的颱風發展。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中颱「海神」登陸韓國釜山附近，暴風圈掃過日本西部後、直撲朝鮮半島，伴隨狂風暴雨，預計今晚進入大陸東北時將大幅減弱，但仍具威脅，明(8日)起受地形破壞及遇乾冷空氣，逐漸變性為溫帶氣旋，今天馬祖、東半部沿岸仍有2至3公尺以上「海神」激起的長浪。

吳德榮說，今天各地晴朗穩定，中午前後陽光下微熱、早晚稍涼，日夜溫差大，僅花東有雨，明日、周三(8、9日)水氣漸增、大氣趨不穩定，山區午後有短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，中午前後微熱、早晚稍涼。

吳德榮表示，周四至周日(10至13日)低壓帶影響，水氣增多大氣不穩定，全台都有局部短暫雨的機率，以及午後雷雨，周四開始北台灣白天氣溫略為降溫、稍轉涼。

彭啟明在臉書指出，近期太平洋高壓尚未有顯著增強的趨勢，未來一周沒有新的颱風，但颱風季尚未結束後續仍要留意太平洋高壓發展。

(中時新聞網)